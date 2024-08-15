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Барбос

ФОТО Эстонские служебные собаки участвовали в обеспечении безопасности на Олимпиаде

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Служебная собака на Олимпиаде в Париже.
Служебная собака на Олимпиаде в Париже. Фото: Päästeameti Facebooki lehekülg

Спасательный департамент сообщил, что на Олимпийских играх в Париже безопасность помогали обеспечивать эстонские саперы и служебные собаки. После месяца работы за границей они наконец вернулись домой.

Эстонские сапёры и служебные собаки, помогавшие французским коллегам в Париже, за 33 дня проверили множество стадионов, бассейнов, площадок, поездов и других объектов, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей Олимпийских игр.

«Проверку поездов метро французские коллеги полностью доверили нашим специалистам. Несмотря на жару, собаки отлично справились со своей задачей», - отметил Спасательный департамент в посте в Facebook.

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