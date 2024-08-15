Спасательный департамент сообщил, что на Олимпийских играх в Париже безопасность помогали обеспечивать эстонские саперы и служебные собаки. После месяца работы за границей они наконец вернулись домой.
ФОТО ⟩ Эстонские служебные собаки участвовали в обеспечении безопасности на Олимпиаде
Эстонские сапёры и служебные собаки, помогавшие французским коллегам в Париже, за 33 дня проверили множество стадионов, бассейнов, площадок, поездов и других объектов, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей Олимпийских игр.
«Проверку поездов метро французские коллеги полностью доверили нашим специалистам. Несмотря на жару, собаки отлично справились со своей задачей», - отметил Спасательный департамент в посте в Facebook.