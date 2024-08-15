Проблема бездомных животных – это не просто статистика, это реальность, с которой работники приюта сталкиваются каждый день. На улицах эстонских городов и деревень продолжают появляться новые кошки - брошенные, потерявшиеся или рожденные без дома. Эти животные страдают от голода, болезней и холода, и, к сожалению, часто становятся жертвами равнодушия и жестокости.
Давайте поможем! ⟩ За лето волонтеры MTÜ Kassi Elu спасли более ста котят, но столкнулись с трудностями
Вот уже три года приют MTÜ Kassi Elu спасает этих пушистиков от гибели на улице. За это время в приюте спасли более 400 котов. Хоть это небольшая цифра по сравнению с общим количеством бездомных животных, для сотрудников приюта она имеет огромное значение. Без подобных приютов Эстония могла бы столкнуться с проблемой, аналогичной той, что наблюдается в Греции или Турции, где бездомных котов насчитываются сотни тысяч.
Сегодня в стенах приюта MTÜ Kassi Elu проживает 120 котов, каждый из которых надеется найти любящих хозяев. Но пока этого не произошло, их домом является приют, а семьей - волонтеры. Для того чтобы прокормить, вылечить и позаботиться о них, нужны значительные ресурсы: корм, наполнитель, лекарства, ветеринарная помощь, финансовая поддержка, дома по передержке и, конечно, волонтерская помощь.
Сейчас приют столкнулся с трудными временами. Только за лето волонтеры спасли более ста котят, кошек и котов. Многие из них страдали не только от паразитов, но и от серьезных заболеваний, таких как герпес, хламидиоз, гиардиоз или иммунодефицит (FIV). За последний месяц в приют поступило множество котят с тяжелыми проблемами со здоровьем, например, с герпесом и хламидией. К сожалению, иногда волонтеры находят этих малышей слишком поздно и не успевают опередить их болезнь. Так, некоторые котята потеряли зрение из-за герпеса. Однако работники приюта делают все, что в их силах, чтобы дать животным шанс на лучшую жизнь.
Волонтеры не могут отвернуться от нуждающихся в помощи котиков даже в сложные времена. К сожалению, долг приюта перед ветеринарной клиникой достиг 8384 евро, что ставит под угрозу дальнейшее существование приюта. И поэтому волонтеры обращаются за помощью к неравнодушным читателям. Даже один евро может сыграть огромную роль!
Как сделать пожертвование
Вы можете поддержать приют, позвонив по номерам 9001888 (5 евро) или 9001999 (15 евро), а также сделать перевод по ссылке: https://bit.ly/3LnSyLA
«Мы верим, что в нашей стране много неравнодушных людей. Только благодаря вам, настоящим героям, мы сможем справиться! Спасибо, что помогаете нам помогать! В то время как приюты делают все возможное, чтобы помочь каждому, их ресурсы ограничены, и без нашей помощи они не справятся. Проблема бездомных животных никуда не делась – она остается остро актуальной и требует нашего внимания и участия. Только вместе мы можем изменить эту ситуацию и дать шанс на лучшее будущее тем, кто не может защитить себя сам», - обращаются волонтеры.