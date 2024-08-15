Давайте поможем! За лето волонтеры MTÜ Kassi Elu спасли более ста котят, но столкнулись с трудностями

Вот уже три года приют MTÜ Kassi Elu спасает этих пушистиков от гибели на улице. За это время в приюте спасли более 400 котов. Хоть это небольшая цифра по сравнению с общим количеством бездомных животных, для сотрудников приюта она имеет огромное значение. Без подобных приютов Эстония могла бы столкнуться с проблемой, аналогичной той, что наблюдается в Греции или Турции, где бездомных котов насчитываются сотни тысяч.

Сегодня в стенах приюта MTÜ Kassi Elu проживает 120 котов, каждый из которых надеется найти любящих хозяев. Но пока этого не произошло, их домом является приют, а семьей - волонтеры. Для того чтобы прокормить, вылечить и позаботиться о них, нужны значительные ресурсы: корм, наполнитель, лекарства, ветеринарная помощь, финансовая поддержка, дома по передержке и, конечно, волонтерская помощь.