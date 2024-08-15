Вчера приют Varjupaikade получил сообщение из Ласнамяэ о кошке, нуждающейся в срочной помощи. У кошки были серьезные травмы, и при осмотре выяснилось, что она либо обожглась в моторном отсеке автомобиля, либо получила химические ожоги.
ФОТО ⟩ Страшное зрелище: в приют привезли кошку с ужасными ожогами
Кошку доставили в Таллиннский приют для животных на улице Пальяссааре, где она находится под наблюдением ветеринаров и получает лечение. У кошки нет микрочипа, поэтому установить ее владельца невозможно.
«Мы не можем точно сказать, причастен ли к случившемуся человек. Кошка породистая. Она очень дружелюбная по натуре. Возможно, в настоящий момент взволнованный владелец разыскивает своего питомца», - отметила пресс-секретарь приюта Анни Анете Мыйзамаа.
Дополнительную информацию о кошке можно получить по телефону 5141431 или по электронной почте tallinn@varjupaik.ee.