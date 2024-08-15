ФОТО Страшное зрелище: в приют привезли кошку с ужасными ожогами

Кошку доставили в Таллиннский приют для животных на улице Пальяссааре, где она находится под наблюдением ветеринаров и получает лечение. У кошки нет микрочипа, поэтому установить ее владельца невозможно.

«Мы не можем точно сказать, причастен ли к случившемуся человек. Кошка породистая. Она очень дружелюбная по натуре. Возможно, в настоящий момент взволнованный владелец разыскивает своего питомца», - отметила пресс-секретарь приюта Анни Анете Мыйзамаа.

Дополнительную информацию о кошке можно получить по телефону 5141431 или по электронной почте tallinn@varjupaik.ee.

Кошка в приюте. Фото: Varjupaikade MTÜ