Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Барбос

ФОТО Страшное зрелище: в приют привезли кошку с ужасными ожогами

Copy
Кошка. Иллюстративное фото
Кошка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вчера приют Varjupaikade получил сообщение из Ласнамяэ о кошке, нуждающейся в срочной помощи. У кошки были серьезные травмы, и при осмотре выяснилось, что она либо обожглась в моторном отсеке автомобиля, либо получила химические ожоги.

Кошку доставили в Таллиннский приют для животных на улице Пальяссааре, где она находится под наблюдением ветеринаров и получает лечение. У кошки нет микрочипа, поэтому установить ее владельца невозможно.

«Мы не можем точно сказать, причастен ли к случившемуся человек. Кошка породистая. Она очень дружелюбная по натуре. Возможно, в настоящий момент взволнованный владелец разыскивает своего питомца», - отметила пресс-секретарь приюта Анни Анете Мыйзамаа.

Дополнительную информацию о кошке можно получить по телефону 5141431 или по электронной почте tallinn@varjupaik.ee.

Кошка в приюте. 
Кошка в приюте. Фото: Varjupaikade MTÜ

Ключевые слова

Наверх