Охота на медведя проходила 5 августа в окрестностях деревни Кийкла в волости Алутагузе. Медведица была ранена и сумела так спрятаться, что на помощь пришлось звать охотника с собакой. Охотничьему псу удалось найти медведя, но затем все пошло не так, как планировалось.

Янек Шибалов, живущий в Ида-Вирумаа, занимается охотой уже три года. Руби, двухлетняя западносибирская лайка, – его первая охотничья собака и, несмотря на свою молодость, она уже очень опытный охотник. «Я выбрал Руби именно потому, что она казалась более активной и выделялась среди других щенков. Я думал, что она будет хорошим напарником на охоте и любимцем семьи», – рассказал владелец цифровому журналу Lemmik. Теперь он может очень гордиться своим выбором, ведь недавно собака совершила невероятный поступок, встав на защиту своего хозяина, ставшего жертвой нападения медведя.