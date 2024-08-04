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Барбос

ТРОГАТЕЛЬНО! Кошка, которая ждала нового хозяина в приюте 3 года, наконец-то обрела дом

rus.postimees.ee
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Тоффифи.
Тоффифи. Фото: Pesaleidja

Приют Pesaleidja сообщил радостную новость: еще одна кошка обрела новый дом.

Тоффифи - это чудесная кошка, которая поступила в приют Pesaleidja в мае 2021 года, уже будучи беременной. В июне того же года у нее родились котята, которые давно нашли новый дом, но сама Тоффифи три года ждала хозяина. Кошка родилась в мае 2020 года, так что она все еще довольно молода.

«Наконец-то настало ее время найти любящий дом. Я всегда обожала ее теплый характер, забавные повадки, нежное мурлыканье и любовь к расчесыванию», - написала волонтер приюта Pesaleidja.

В новом доме Тоффифи станет единственной кошкой и, как полагается настоящей королеве, сможет получать все внимание и любовь свого нового хозяина.

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