ТРОГАТЕЛЬНО! ⟩ Кошка, которая ждала нового хозяина в приюте 3 года, наконец-то обрела дом
Тоффифи - это чудесная кошка, которая поступила в приют Pesaleidja в мае 2021 года, уже будучи беременной. В июне того же года у нее родились котята, которые давно нашли новый дом, но сама Тоффифи три года ждала хозяина. Кошка родилась в мае 2020 года, так что она все еще довольно молода.
«Наконец-то настало ее время найти любящий дом. Я всегда обожала ее теплый характер, забавные повадки, нежное мурлыканье и любовь к расчесыванию», - написала волонтер приюта Pesaleidja.
В новом доме Тоффифи станет единственной кошкой и, как полагается настоящей королеве, сможет получать все внимание и любовь свого нового хозяина.
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