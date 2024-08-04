ТРОГАТЕЛЬНО! Кошка, которая ждала нового хозяина в приюте 3 года, наконец-то обрела дом

Тоффифи - это чудесная кошка, которая поступила в приют Pesaleidja в мае 2021 года, уже будучи беременной. В июне того же года у нее родились котята, которые давно нашли новый дом, но сама Тоффифи три года ждала хозяина. Кошка родилась в мае 2020 года, так что она все еще довольно молода.