ПОМОГИТЕ! Кот Рууби уже год пытается найти новый дом

Хотя поначалу Рууби может быть застенчив с чужими людьми, волонтеры отмечают, что в кругу своих он становится душой компании. Он активно ищет внимание, ходит за людьми и обожает ласку. Рууби отлично ладит с другими котами и с удовольствием гоняется за мячиком вместе с ними.

В настоящее время Рууби живет в большом приюте, где помимо него находится еще несколько десятков котов, и такое окружение может быть для него довольно стрессовым. У Рууби иногда слезится один глаз, что может значительно улучшиться в более спокойной обстановке.

Рууби чипирован и кастрирован. В данный момент он ищет постоянный или временный дом. Если ты думаешь, что Рууби может стать новым членом твоей семьи, анкету для подачи заявки можно заполнить здесь.