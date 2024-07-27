Кот Рууби с уникальным рисунком на шерсти был взят под опеку Cats Help MTÜ год назад, когда его обнаружили в Тырва среди автомобилей. К сожалению, до сих пор ему не удалось найти человека, который был бы готов предоставить ему новый дом.
ПОМОГИТЕ! ⟩ Кот Рууби уже год пытается найти новый дом
Хотя поначалу Рууби может быть застенчив с чужими людьми, волонтеры отмечают, что в кругу своих он становится душой компании. Он активно ищет внимание, ходит за людьми и обожает ласку. Рууби отлично ладит с другими котами и с удовольствием гоняется за мячиком вместе с ними.
В настоящее время Рууби живет в большом приюте, где помимо него находится еще несколько десятков котов, и такое окружение может быть для него довольно стрессовым. У Рууби иногда слезится один глаз, что может значительно улучшиться в более спокойной обстановке.
Рууби чипирован и кастрирован. В данный момент он ищет постоянный или временный дом. Если ты думаешь, что Рууби может стать новым членом твоей семьи, анкету для подачи заявки можно заполнить здесь.
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