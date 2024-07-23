В Таллиннский зоопарк доставлен тигр Александр: во время поездки он от скуки раскачивал автобус, а по прибытии не покидал клетку

Напомним, что 8 июля Таллиннский зоопарк понес большую утрату - умер 13-летний амурский тигр Поотсман, который не пережил операцию. Новым другом для самок амурских тигров Оханы и Дануты вскоре станет прибывший в зоопарк Александр.

Тигр, родившийся в парке дикой природы Хайленд, был охарактеризован сотрудниками зоопарка как очень милое животное, жаждущее игр и тренировок, которое в новых обстоятельствах может быть застенчивым и осторожным.

Именно таким молодой самец показал себя главному ветеринару Таллиннского зоопарка Александру Семенову. По словам Семенова, тот факт, что тигр спокойно направился к транспортному боксу в Шотландии, подтверждает, что он был готов к поездке в Эстонию. Путешествие Александра началось с самолета в Хельсинки, куда с целью сопровождения на машине отправились Семенов и куратор Таллиннского зоопарка Аллан Эрм. Затем на судне Tallink все вместе добрались из Финляндии в Эстонию.

Главный ветеринар вспоминает это приключение так: «Металлический ящик для транспортировки, который использовался для авиаперелетов, морских и автомобильных путешествий, стал для тигра Александра увлекательной игрушкой на все время поездки. Он мог издавать замечательные звуки, привлекающие внимание, также у него получалось раскачивать автобус под приятный ритм. Но добравшись до Таллинна, животное совершенно не хотело отказываться от своего ящика. Выманивание тигра заняло некоторое время, и уловки опытных сотрудников зоопарка и здесь не помогли. В конце концов, однако, тигру стало скучно, и он отправился исследовать свой новый мир в гордом одиночестве».