Недавнее исследование показало, что сходство между людьми и кошками больше, чем предполагалось ранее, и это может способствовать борьбе с ожирением.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Толстые кошки могут помочь людям в борьбе с лишним весом
Перевод: Ева Ойжинская
Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что изменения в микробиоме кишечника кошек при изменении питания схожи с изменениями, наблюдаемыми у людей. Это делает кошек потенциально ценным источником для исследования ожирения у людей, что могло бы улучшить здоровье обоих видов.
«Животные живут с нами бок о бок, спят и едят там же, где мы. Из-за схожести окружающей среды у них естественным образом развиваются заболевания, аналогичные человеческим», - объяснила ведущий автор исследования Дженесса Винстон, доцент клинических наук в области ветеринарии Университета штата Огайо.
Ученые в течение 16 недель изучали образцы фекалий у полных кошек, которые придерживались четырех различных диет. Диеты включали: неограниченное кормление коммерческим кошачьим кормом в течение двух недель, неограниченное кормление диетическим кормом в течение одной недели, ограничение калорий при диетическом корме в течение 11 недель и последующее возвращение к исходной диете.
Исследование показало, что изменения в микробиоме кишечника кошек отражали результаты аналогичных изменений питания у людей. Было обнаружено, что в образцах фекалий кошек во время диеты с ограничением калорий увеличивалась доля пропионовой кислоты, которая у других млекопитающих связана с регулированием аппетита и уменьшением накопления жира.
«Уровень пропионовой кислоты у кошек, находящихся на диетическом корме, увеличивался и оставался высоким до тех пор, пока они не возвращались к обычной диете, что указывает на явную связь с изменениями в питании», - отметила Винстон.
«Исследование показывает, что ограничение калорий у полных кошек может изменить их микробиом кишечника, что вероятно повлияет на метаболизм. Сходства в изменениях микробиома между кошками и людьми особенно полезны», - добавила она.
Эти результаты предполагают, что кошки могут быть отличными объектами для изучения кишечных микробов, так как их исследования могут помочь в борьбе с ожирением у людей, сообщает Newsweek.
«Те же микробы, которые были обнаружены в нашем исследовании, часто встречаются и в исследованиях людей, несмотря на явные различия в диетах», - сказала Винстон.
«Мои исследования сосредоточены на использовании терапевтической силы микробов. Для этого необходимо тщательно изучить различия между здоровыми и болезненными состояниями организма, чтобы эффективнее контролировать и направлять изменения в микробиоме», - заключила ведущий автор исследования.