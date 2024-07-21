ИССЛЕДОВАНИЕ Толстые кошки могут помочь людям в борьбе с лишним весом

Перевод: Ева Ойжинская

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что изменения в микробиоме кишечника кошек при изменении питания схожи с изменениями, наблюдаемыми у людей. Это делает кошек потенциально ценным источником для исследования ожирения у людей, что могло бы улучшить здоровье обоих видов.

«Животные живут с нами бок о бок, спят и едят там же, где мы. Из-за схожести окружающей среды у них естественным образом развиваются заболевания, аналогичные человеческим», - объяснила ведущий автор исследования Дженесса Винстон, доцент клинических наук в области ветеринарии Университета штата Огайо.

Ученые в течение 16 недель изучали образцы фекалий у полных кошек, которые придерживались четырех различных диет. Диеты включали: неограниченное кормление коммерческим кошачьим кормом в течение двух недель, неограниченное кормление диетическим кормом в течение одной недели, ограничение калорий при диетическом корме в течение 11 недель и последующее возвращение к исходной диете.

Исследование показало, что изменения в микробиоме кишечника кошек отражали результаты аналогичных изменений питания у людей. Было обнаружено, что в образцах фекалий кошек во время диеты с ограничением калорий увеличивалась доля пропионовой кислоты, которая у других млекопитающих связана с регулированием аппетита и уменьшением накопления жира.