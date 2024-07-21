ВИДЕО Инцидент в лесу Эстонии: рысь заметила камеру и сделала нечто очень неожиданное

«Я фотографирую природы, много хожу в лес. Однако ночью животных фотографировать сложно, поэтому и были установлены камеры», - рассказала Трийн Ягомяги, как у нее возник интерес к лесным камера. Эта рысь для нее уже знакомый персонаж, за которым она годами следит через камеру.