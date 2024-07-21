ВИДЕО ⟩ Инцидент в лесу Эстонии: рысь заметила камеру и сделала нечто очень неожиданное
«Я фотографирую природы, много хожу в лес. Однако ночью животных фотографировать сложно, поэтому и были установлены камеры», - рассказала Трийн Ягомяги, как у нее возник интерес к лесным камера. Эта рысь для нее уже знакомый персонаж, за которым она годами следит через камеру.
Трийн знаком маршрут передвижения животных и она разместила камеру в нужном месте, поэтому ей удалось запечатлеть всех животных наших лесов: медведя, волка, рысь, кабана, лося, косулю, барсука, куницу, енота, лису, зайца, аиста с аистенком.
Рысь – пугливое дикое животное, увидеть которое удается лишь немногим. Рысь питается в основном зайцами и косулями, но также поедает грызунов, птиц и других хищников, например енотов и лисиц. Зимой рыси предпочитают охотиться на парнокопытных.