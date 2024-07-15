Фото Настоящее чудо: в Эстонии вернулась домой пропавшая три года назад кошка

Перевод: София Солдатенко

Две недели назад в отдел городского хозяйства Мустамяэской управы обратились с просьбой заняться кошкой, которая уже несколько недель бродила голодная в парке Мянни. Городские власти поймали кошку и начали искать ей хозяев, но то, что произошло дальше, поразило всех.

Оказалось, что кошка три года назад сбежала из дома и все это время жила с другим человеком! Теперь, когда она снова пропала, ей чудом удалось вернуться в свою первую семью.

Кошка Клеопатра. Фото: Mustamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehekülg

По словам руководителя по коммуникации Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа, кошка Клеопатра попала под их опеку вечером 27 июня. «У нее был чип, и он был правильно зарегистрирован, поэтому мы связались с владельцами», - сказала Мыйзамаа.

На следующий день, 28 июня, хозяева кошки приехали в приют, чтобы вернуть домой потерявшегося члена семьи. «Владельцы были очень удивлены, и мы были очень рады стать частью такого замечательного воссоединения. Хозяева долго искали кошку, но к этому моменту надежда ее найти уже была потеряна», - добавила Мыйзамаа.

В 2020 году Клеопатру забрали из другого приюта, не из Varjupaikade MTÜ, после чего она пропала.

Оказывается, такие необыкновенные истории воссоединения, к счастью, все же происходят время от времени. В марте портал Lemmik писал о домашнем коте Кусти, который долгих восемь лет для своей семьи числился пропавшим.

Кусти взяли в семью еще котенком. По словам Майре, это дружелюбный и ласковый кот, который любил залезть на шею и заключить хозяев в объятья. «Он также выходил на улицу и легко завязывал дружбу с посторонними, а потом в 2015 году не вернулся домой. Все ждали его и волновались, но от него не было ни слуху ни духу», - рассказала Майре.

Пока однажды, в августе 2023 года, из приюта неожиданно не сообщили, что Кусти найден.

Представитель приюта также вспоминает историю, произошедшую несколько лет назад. Тогда в приюте хозяйка воссоединилась со своим котом Сэмюэлем через два с половиной года после его исчезновения. Сэмюэль сбежал через открытое окно и в какой-то момент оказался в приюте, где провел полгода, прежде чем хозяйка случайно обнаружила его, просматривая сайт приюта.