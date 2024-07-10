КАК ДРАКОН На болоте была замечена чрезвычайно редкая птица

В частности, 28 мая специалист Агентства окружающей среды во время полевых работ в Лейдиссоо, Ляэнемаа, встретил стервятника. Стервятник - одна из самых тяжелых и крупных хищных птиц в мире, размах крыльев которого может быть почти на полметра длиннее, чем у крупнейшего орла Эстонии - орлана-белохвоста.

«Уже четвертое утро подряд я наношу на карту болота и болотных птиц. На этот раз это была болотистая местность под названием Мярасоо. Местами болото было с высокой растительностью и таким влажным, что я был весь мокрый. И никаких особых орнитологических сенсаций. До конца учета оставался километр. Вдруг из верхушки ели в небо взлетело нечто столь огромное, как если бы это был дракон» - написал Таммекянд, который тут же заменил бинокль цифровой камерой и успел запечатлеть величественную птицу.