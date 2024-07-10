Специалисту Агентства окружающей среды Яак Таммекянд при исполнении служебных обязанностей неожиданно посчастливилось встретить очень редкую птицу.
КАК ДРАКОН ⟩ На болоте была замечена чрезвычайно редкая птица
Перевод: Валерия Ермакова
В частности, 28 мая специалист Агентства окружающей среды во время полевых работ в Лейдиссоо, Ляэнемаа, встретил стервятника. Стервятник - одна из самых тяжелых и крупных хищных птиц в мире, размах крыльев которого может быть почти на полметра длиннее, чем у крупнейшего орла Эстонии - орлана-белохвоста.
Известно, что эту чрезвычайно редкую птицу ранее встречали в Эстонии всего 13 раз. По последним данным, в Европе размножаются около 1900 пар стервятников, сообщило Агентство окружающей среды в социальной сети Facebook.
На своем веб-сайте Агентство окружающей среды также опубликовало захватывающий отрывок из дневника полевых работ Таммекянда.
«Уже четвертое утро подряд я наношу на карту болота и болотных птиц. На этот раз это была болотистая местность под названием Мярасоо. Местами болото было с высокой растительностью и таким влажным, что я был весь мокрый. И никаких особых орнитологических сенсаций. До конца учета оставался километр. Вдруг из верхушки ели в небо взлетело нечто столь огромное, как если бы это был дракон» - написал Таммекянд, который тут же заменил бинокль цифровой камерой и успел запечатлеть величественную птицу.