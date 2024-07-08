Невероятная жестокость: 15-летний кот внезапно потерял дом и семью

В декабре 2023 года 15-летний Макс оказался под опекой Pesaleidja из-за чрезвычайно сложной ситуации. «После 15 лет проживания в родном доме Макс остался совсем один. После переезда семья оставила его в холодной и пустой квартире», - рассказал представитель Pesaleidja. Сейчас Максу срочно требуется новый дом.

По словам волонтеров, Макс - дружелюбный и приятный кот, который, несмотря на свой преклонный возраст, все еще любит гоняться за перышком. Макс очень ценит ласку и обожает, когда его гладят и чешут. Ему также нравятся нежные объятия. К сожалению, из-за тяжелого прошлого он немного боится детей, поэтому ему лучше подойдет тихий и спокойный дом, где он сможет в полной мере наслаждаться старостью.

Макс кастрирован, привит и прошел внутреннюю и внешнюю антипаразитарную обработку. Ему необходимо качественное питание, чтобы поддерживать хорошее здоровье и предотвратить образование камней в мочевом пузыре.

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