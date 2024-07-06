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Барбос

ТРОГАТЕЛЬНО! Ребенок помог спасти жизнь ласточкам, попавшим в беду (1)

rus.postimees.ee
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Ласточкино гнездо.
Ласточкино гнездо. Фото: Департамент окружающей среды.

Эстонское общество дикой природы делится трогательной историей о том, как ребенок спас жизнь ласточкам, попавшим в беду.

В Эстонское общество дикой природы обратился ребенок, обнаруживший упавшее гнездо, в котором находились птенцы ласточки.

Волонтер общества дал звонившему инструкцию, как быстро сделать временное замещающее гнездо, где птенцы смогут спокойно дождаться, пока отец ребенка не вернется домой и не попытается установить замещающее гнездо на месте старого.

«Ребенок внимательно слушал наши инструкции и проделал отличную работу. Также родители птенцов стали навещать их уже во временном гнезде!» , - рассказало общество в посте в Facebook.

Спасенные птенцы ласточки.
Спасенные птенцы ласточки. Фото: Эстонское общество дикой природы

Вы можете поддержать деятельность Эстонского общества дикой природы, сделав пожертвование на банковский счет.

Получатель: Eesti Metsloomaühing

Номер счета: EE952200221067573100 Swedbank

Пояснение: Metsloomade abistamiseks!

Для помощи можно позвонить по платным телефонам:

9009933 - пожертвуете 5€

9009955 - пожертвуете 25€

Для того чтобы платеж прошел, нужно прослушать всю заставку.

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