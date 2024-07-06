В Эстонское общество дикой природы обратился ребенок, обнаруживший упавшее гнездо, в котором находились птенцы ласточки.

Волонтер общества дал звонившему инструкцию, как быстро сделать временное замещающее гнездо, где птенцы смогут спокойно дождаться, пока отец ребенка не вернется домой и не попытается установить замещающее гнездо на месте старого.

«Ребенок внимательно слушал наши инструкции и проделал отличную работу. Также родители птенцов стали навещать их уже во временном гнезде!» , - рассказало общество в посте в Facebook.

Спасенные птенцы ласточки. Фото: Эстонское общество дикой природы

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