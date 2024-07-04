Различные НКО, занимающиеся помощью кошкам, сообщили в Facebook о сложной ситуации в деревне Суурпеа волости Куусалу, где долгие годы никто не следил за популяцией этих животных. Сейчас в колонии насчитывается примерно 40-50 кошек, некоторые из них пришли с соседних хуторов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не хватает денег: волонтеры не успевают за быстро растущей колонией кошек
Деревня Суурпеа находится недалеко от Локса и состоит из нескольких пятиэтажек и нескольких огородов, а вокруг лес. Брошенных зданий очень много, раньше там была военная часть. Кошкам там очень удобно прятаться.
По словам представителя Ustav Süda MTÜ Дарьи Мучкаевой, они занимаются ликвидацией колонии, поиском новых владельцев для котов или отправкой их в большие приюты: «Прежде всего, мы забираем кошек и котят. По нашим наблюдениям, осталось еще шесть-семь кошек. Котов мы кастрировать, скорее всего, не будем, у нас не хватит на всех денег».
По рассказам Мучкаевой, она узнала об этой проблеме от своих коллег из приюта MTÜ Kassi Elu: «Девушки-ловцы выехали на место практически сразу, на следующий день, 10 июня, чтобы увидеть масштаб проблемы своими глазами».
«Мы занимаемся данной колонией уже три недели, и уверены, что за пару месяцев решим эту проблему, потому что кошек в колонии значительно меньше, чем котов, но они не успевают отдохнуть и постоянно либо рожают, либо беременны», - сказала она.
«По мнению самих жильцов деревни Суурпеа, кошки начали плодиться, когда молодые люди и семьи уехали искать лучшей жизни в большие города, а своих некастрированных котов и кошек выбросили на улицу, - продолжила Мучкаева. - В 1990-е года военная часть была расформирована, и остались одни старики. В прошлом месяце приехала машина и выкинула котика с ошейником на произвол судьбы. Мы очень хотим забрать его тоже, но пока перед нами стоит другая задача. Время играет против нас, все оставшиеся кошки либо уже с котятами и кормят, либо снова беременные - замкнутый круг».
Она заверила, что все кошки проходят стандартные процедуры: дегельминтизация, чипирование, регистрация. «Если позволяет здоровье, то вакцинирование, если нет, то сначала лечим, потом вакцинируем», - добавила она.
По ее словам, пока что сейчас все кошки в процессе восстановления - у многих герпес, поэтому нужно дать вирусу успокоиться и только тогда делать вакцину.
«При хорошем питании и уходе симптомы проходят довольно быстро. Но в общей сложности требуется недели три, чтобы привести животное в порядок, и, когда все процедуры сделаны, можно начинать искать дом. Вакцина делается от бешенства и комплексная, которую нужно повторить через месяц», - объяснила Мучкаева.
«Кошки из колонии людей особо сильно не боятся, некоторые уже сразу дали себя погладить, некоторые еще зажимаются, но никто не дерется и не кусается. Адаптация займет недели две-три, как раз это то время, когда они проходят процедуры. Кошки хорошо ходят в лоток», - сказала она.
«Сейчас собрано приблизительно 500 евро для стерилизации новых кошек, но этого очень мало, если учитывать, что каждая кошка обходится мне в 120 евро», - посетовала она.
Как отметила Мучкаева, в деревне живут одни старики, которые считают каждую копейку. «Мы привезли много сухих и мокрых кормов для котиков, потому что бабушки кормят их овсянкой, ничего лучше у них нет», - добавила она.
По ее словам, сейчас очень тяжело с пожертвованиями: «Всем другим волонтерам тоже нужны деньги и, наверное, их отправляют туда, где помощь нужнее - кошкам, которые находятся на грани жизни и смерти или нуждаются в скорой помощи. Все деньги идут непосредственно на оплату счетов клиник. Бензин и все остальное мы оплачиваем за свой счет. Катаемся в Локса из Таллинна».
Представитель Ustav Süda MTÜ просит помочь любой суммой: «На такую колонию нужны серьезные средства, но мы будем отвозить котов в клинику постепенно, по мере финансовых возможностей. В Суурпеа много лет ничего не меняется, кошки рожают, котята гибнут, колония растет, и никому нет до этого дела».
Любая поддержка пойдет на помощь котам.
Ustav Süda MTÜ
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