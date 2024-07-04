ГАЛЕРЕЯ Не хватает денег: волонтеры не успевают за быстро растущей колонией кошек

Она заверила, что все кошки проходят стандартные процедуры: дегельминтизация, чипирование, регистрация. «Если позволяет здоровье, то вакцинирование, если нет, то сначала лечим, потом вакцинируем», - добавила она.

По ее словам, пока что сейчас все кошки в процессе восстановления - у многих герпес, поэтому нужно дать вирусу успокоиться и только тогда делать вакцину.

«При хорошем питании и уходе симптомы проходят довольно быстро. Но в общей сложности требуется недели три, чтобы привести животное в порядок, и, когда все процедуры сделаны, можно начинать искать дом. Вакцина делается от бешенства и комплексная, которую нужно повторить через месяц», - объяснила Мучкаева.

«Кошки из колонии людей особо сильно не боятся, некоторые уже сразу дали себя погладить, некоторые еще зажимаются, но никто не дерется и не кусается. Адаптация займет недели две-три, как раз это то время, когда они проходят процедуры. Кошки хорошо ходят в лоток», - сказала она.

«Сейчас собрано приблизительно 500 евро для стерилизации новых кошек, но этого очень мало, если учитывать, что каждая кошка обходится мне в 120 евро», - посетовала она.

Как отметила Мучкаева, в деревне живут одни старики, которые считают каждую копейку. «Мы привезли много сухих и мокрых кормов для котиков, потому что бабушки кормят их овсянкой, ничего лучше у них нет», - добавила она.

По ее словам, сейчас очень тяжело с пожертвованиями: «Всем другим волонтерам тоже нужны деньги и, наверное, их отправляют туда, где помощь нужнее - кошкам, которые находятся на грани жизни и смерти или нуждаются в скорой помощи. Все деньги идут непосредственно на оплату счетов клиник. Бензин и все остальное мы оплачиваем за свой счет. Катаемся в Локса из Таллинна».

Представитель Ustav Süda MTÜ просит помочь любой суммой: «На такую колонию нужны серьезные средства, но мы будем отвозить котов в клинику постепенно, по мере финансовых возможностей. В Суурпеа много лет ничего не меняется, кошки рожают, котята гибнут, колония растет, и никому нет до этого дела».

Любая поддержка пойдет на помощь котам.

Ustav Süda MTÜ EE402200221085207526 EE187700771010054375