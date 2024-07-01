19 июня Департамент сельского хозяйства и продовольствия взял на себя обязанность по уходу за собакой у владельца в районе Кристийне в Таллинне. По сообщению департамента, владелец не справлялся с уходом за крупной овчаркой.
ЖУТКАЯ КАРТИНА ⟩ Департамент изъял собаку у владельца из-за ужасных условий содержания
Перевод: Сергей Светлов
По словам главного специалиста пыхьяского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сильвера Коэметса, владелец из-за ограниченных физических возможностей не мог достаточно выгуливать собаку и контролировать ее, поэтому животное было вынуждено испражняться в помещении.
«Люди, проживающие по тому же адресу, боятся собаку, так как считают ее агрессивной», - продолжил Коэметс.
По словам Коэметса, страх жильцов обоснован, так как в ходе рассмотрения дела собака напала на сотрудников Департамента сельского хозяйства и продовольствия.
«Место содержания животного было антисанитарным, заваленным мусором, - добавил Коеметс. - Владелец предоставил собаке доступ к санузлу в подвале, где она могла справлять нужду. Три комнаты на втором этаже были полностью покрыты экскрементами собаки: кровати, полы, матрасы».
Фотографией ужасного состояния помещения департамент поделился на своей странице в Facebook.
Животное было доставлено в Таллиннский приют для животных. Процесс изъятия в настоящее время продолжается.
О животных, находящихся в бедственном положении, можно сообщить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, написав на электронную почту vihje@pta.agri.ee.