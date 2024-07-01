ЖУТКАЯ КАРТИНА Департамент изъял собаку у владельца из-за ужасных условий содержания

Перевод: Сергей Светлов

По словам главного специалиста пыхьяского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сильвера Коэметса, владелец из-за ограниченных физических возможностей не мог достаточно выгуливать собаку и контролировать ее, поэтому животное было вынуждено испражняться в помещении.

«Люди, проживающие по тому же адресу, боятся собаку, так как считают ее агрессивной», - продолжил Коэметс.

По словам Коэметса, страх жильцов обоснован, так как в ходе рассмотрения дела собака напала на сотрудников Департамента сельского хозяйства и продовольствия.

«Место содержания животного было антисанитарным, заваленным мусором, - добавил Коеметс. - Владелец предоставил собаке доступ к санузлу в подвале, где она могла справлять нужду. Три комнаты на втором этаже были полностью покрыты экскрементами собаки: кровати, полы, матрасы».

Фотографией ужасного состояния помещения департамент поделился на своей странице в Facebook.

Животное было доставлено в Таллиннский приют для животных. Процесс изъятия в настоящее время продолжается.

О животных, находящихся в бедственном положении, можно сообщить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, написав на электронную почту vihje@pta.agri.ee.