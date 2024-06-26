ВИДЕО Житель Таллинна встретил лису с мертвой чайкой в зубах

Перевод: Валерия Ермакова

По словам жителя Таллинна, лиса была совсем близко к нему, но к тому времени, как он достал телефон и начал снимать, животное успело убежать на значительное расстояние.

Житель Таллинна отметил, что чайка, вероятно, была совсем молодой птицей, поскольку ее оперение было серым и ещё не полностью развитым. Он добавил, что в этом нет ничего удивительного, ведь лиса - это хищное животное, а в районе Копли обитает много чаек.

«Здесь просто слишком много чаек! Весной они оккупировали крышу нашего и соседнего дома, чтобы строить гнезда и откладывать яйца. Теперь мы не сможетм спокойно находиться в саду, потому что птицы тут же начинают нападать. Даже собака боится выходить на улицу, так как чайки могут её клюнуть», - написал он порталу Lemmik.