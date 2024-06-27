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Медвежья услуга: почему ни в коем случае нельзя забирать домой найденных на улице птенцов?

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Если потребуется, можно переместить птенца в кусты и надеяться на лучшее. Человек не способен вырастить птицу.
Если потребуется, можно переместить птенца в кусты и надеяться на лучшее. Человек не способен вырастить птицу. Фото: Kertu Jukkum

Каждое лето многие из нас становятся свидетелями тревожной картины: маленький птенец, беззащитный и растерянный, сидит на дороге. В такой момент, конечно, хочется ему помочь. Но порой наше благородное намерение может принести больше вреда, чем пользы.

Прежде чем действовать, стоит понять, почему птенец вообще оказался в таком месте. «В большинстве случаев это нормально. Малыши многих видов птиц, таких как воробьи, скворцы и синицы, покидают гнездо до того, как научатся хорошо летать. Таких птенцов-подростков называют слётки. Они проводят несколько дней на земле или низких ветках, учась летать и находить пищу под присмотром родителей», - сказал зоолог, зоосемиотик и ведущий специалист Таллинского зоопарка Алексей Туровский.

Человек, не зная специфики поведения птиц, может забрать птенца с того места, где родители продолжают за ним присматривать. Это нарушает естественный процесс обучения и может привести к гибели птенца. Родители птенца, вернувшись и не найдя своего малыша, могут оставить попытки его искать, думая, что он погиб.

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