Медвежья услуга: почему ни в коем случае нельзя забирать домой найденных на улице птенцов?

Прежде чем действовать, стоит понять, почему птенец вообще оказался в таком месте. «В большинстве случаев это нормально. Малыши многих видов птиц, таких как воробьи, скворцы и синицы, покидают гнездо до того, как научатся хорошо летать. Таких птенцов-подростков называют слётки. Они проводят несколько дней на земле или низких ветках, учась летать и находить пищу под присмотром родителей», - сказал зоолог, зоосемиотик и ведущий специалист Таллинского зоопарка Алексей Туровский.