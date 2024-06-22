Сб, 22.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Барбос

Видео Медвежонок бегал по шоссе Таллинн-Тарту

rus.postimees.ee
Copy
Фото: Erakogu

На прошлой неделе на шоссе Таллинн-Тарту на глаза водителю попался медвежонок, который хотел перейти дорогу. Медвежонок, казалось, был растерян, но смог пересечь шоссе Таллинн-Тарту еще до экодука, сообщает Общество охотников Эстонии.

Участник дорожного движения, увидевший медведя, опубликовал в TikTok видео инцидента.

Он пояснил: «Мы надеемся, что медвежонок успешно вернулся в лес. Мы немедленно передали информацию об этом случае на государственный инфономер 1247».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх