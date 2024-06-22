Видео Медвежонок бегал по шоссе Таллинн-Тарту

На прошлой неделе на шоссе Таллинн-Тарту на глаза водителю попался медвежонок, который хотел перейти дорогу. Медвежонок, казалось, был растерян, но смог пересечь шоссе Таллинн-Тарту еще до экодука, сообщает Общество охотников Эстонии.