В Ласнамяэ засняли лису, которая что-то уносила в зубах. На видео неясно, что именно это было, но, с ее точки зрения, в коробке явно было что-то ценное.
ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ поймали на краже лису
В видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лиса весело трусит по тротуару, держа в зубах картонную коробку. Содержание коробки неизвестно, но многие комментаторы шутили, что это доставка еды.
По видео, снятом неподалеку от Тондираба, создается впечатление, что лиса точно знает, куда идти. Не исключено, что где-то поблизости находится ее нора.
Появление диких животных в городе - не новость: рано утром можно часто видеть зайцев, косуль и иногда даже лосей.
Смотрите видео, чтобы увидеть, с чем попалась лиса.
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