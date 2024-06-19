ВИДЕО В Ласнамяэ лису поймали на краже

В видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лиса весело идет по тротуару, держа в зубах картонную коробку. Содержание коробки неизвестно, но многие комментаторы шутили, что это доставка еды.

На видео, снятом неподалеку от Тондираба, создается впечатление, что лиса точно знала, куда идти. Не исключено, что где-то поблизости находится ее нора.

Появление диких животных в городе - не новость: рано утром можно часто видеть зайцев, косуль и иногда даже лосей.

Смотрите видео, чтобы увидеть, с чем попалась лиса.