18 июня в группе жителей Синди в Facebook стало вирусным видео, на котором рысь бродит в поселке вдоль реки.

По словам жительницы Синди Кристи, это было молодое животное, которое бродило по поселку. «Мы видели рысь на улице Вийра, животное какое-то время сидело у реки и в итоге переплыло реку в сторону Пулли», - пояснила она.

Рыси обычно ведут довольно скрытый образ жизни. Они передвигаются преимущественно в сумерках и ночью. Животные живут поодиночке и обычно передвигаются в пределах определенной родной территории.