В четверг, 6 июня Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) конфисковал животных у владельца в городе Раквере. Животных не вернут, поскольку владелец не может гарантировать животным приемлемые условия жизни.
ФОТО ⟩ Кошки, собаки, птицы и не только: сотрудники департамента забрали более 50 животных у недобросовестного хозяина
По словам ведущего специалиста Идаского региона PTA Каи Вайнула, из Раквере поступила информация о том, что собаки в одном из домохозяйств содержатся в плохих условиях. «В ходе проверки выяснилось, что помимо собак в хозяйстве содержатся еще кошки, кролики, морские свинки, птицы (семь попугаев и одна домашняя птица) и хорек», - говорит Вайнула, добавляя, что в тот же вечер сотрудники департамента забрали девять собак, 17 кошек, четырех морских свинок, 13 кроликов, одного хорька и восемь птиц.
Изъятие животных является крайней мерой, которая применяется только в том случае, если в департаменте сочтут, что жизни или здоровью животных угрожает опасность, и поэтому оставить животных на попечение предыдущего владельца животных невозможно. Согласно действующему закону, только Департамент сельского хозяйства и продовольствия имеет право проверять животных, издавать распоряжения владельцам животных и отчуждать их.
Все животные были доставлены в Ляэне-Вирумааский приют для животных и приют Ayuda Päite.