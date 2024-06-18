ФОТО Кошки, собаки, птицы и не только: сотрудники департамента забрали более 50 животных у недобросовестного хозяина

По словам ведущего специалиста Идаского региона PTA Каи Вайнула, из Раквере поступила информация о том, что собаки в одном из домохозяйств содержатся в плохих условиях. «В ходе проверки выяснилось, что помимо собак в хозяйстве содержатся еще кошки, кролики, морские свинки, птицы (семь попугаев и одна домашняя птица) и хорек», - говорит Вайнула, добавляя, что в тот же вечер сотрудники департамента забрали девять собак, 17 кошек, четырех морских свинок, 13 кроликов, одного хорька и восемь птиц.