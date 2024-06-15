В пятницу, 14 июня Министерство по делам регионов и сельского хозяйства сообщило, что разослало заинтересованным группам возможные поправки к Закону о защите животных с целью собрать обратную связь, пишет Rus.ERR.
Министерство намерено взять под контроль фабрики по производству щенков
Проект предлагает решения, которые обеспечивают благополучие домашних животных. Среди прочего предлагаются возможные изменения, касающиеся запрета содержания собак на цепи и зоофилии, сокращения количества бездомных собак и кошек, а также введение лицензий для зоомагазинов.
«Мы предлагаем создать более четкие рамки и более понятные ограничения, чтобы поставить под контроль, например, так называемые фабрики по производству щенков. В целях обеспечения благополучия животных в зоомагазинах перед началом деятельности будет проверяться способность владельца обеспечить животным подходящие условия содержания», – подчеркнула министр по делам регионов Пирет Хартман.