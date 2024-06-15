Министерство намерено взять под контроль фабрики по производству щенков

Проект предлагает решения, которые обеспечивают благополучие домашних животных. Среди прочего предлагаются возможные изменения, касающиеся запрета содержания собак на цепи и зоофилии, сокращения количества бездомных собак и кошек, а также введение лицензий для зоомагазинов.

«Мы предлагаем создать более четкие рамки и более понятные ограничения, чтобы поставить под контроль, например, так называемые фабрики по производству щенков. В целях обеспечения благополучия животных в зоомагазинах перед началом деятельности будет проверяться способность владельца обеспечить животным подходящие условия содержания», – подчеркнула министр по делам регионов Пирет Хартман.