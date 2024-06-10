ФОТО Уникальный эскорт: эстонские полицейские сопровождали особо опасных хищников

«Поскольку у Поотсмана проблемы с зубами, было решено перед поездкой в Таллинн сделать ему общую анестезию, чтобы стоматолог мог тщательно осмотреть его зубы. Кроме того, Поотсману провели тщательный медицинский осмотр. К сожалению, во время осмотра мы обнаружили большую опухоль под его животом, которая не была видна из-за кожной складки и шерсти, поэтому коллеги не могли выявить ее ранее. Были взяты образцы опухоли, чтобы определить ее тип, но, к сожалению, тигра ждет сложная операция по удалению опухоли. Операцию будут проводить ветеринары Эстонского университета естественных наук», - сказал Семенов. Поотсману будет предоставлено лучшее лечение, и операция планируется на ближайшие недели.