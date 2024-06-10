Если рана от укуса собаки больше одного сантиметра, необходимо обратиться в ближайшее отделение экстренной медицины или вызвать скорую помощь по телефону 112. В случае небольшой раны или царапины, полученной в результате укуса, необходимо как можно скорее обработать поврежденное место, используя домашние средства первой помощи.
Что делать, если укусила собака?
По словам Кристийны Мяеметс, руководителя центра экстренной медицины ITK, особенно критически необходимо реагировать в тех случаях, когда после укуса собаки остается большая открытая рана.
«Такую большую рану необходимо быстро очистить, наложить швы и начать курс антибиотиков. Если нет возможности немедленно обратиться в больницу самостоятельно, стоит вызвать скорую помощь», - сказала она.
«Еще одна серьезная опасность при собачьем укусе заключается в том, что она может повредить сухожилия, которые играют решающую роль в движении человека. Проверить возможное повреждение сухожилий можно, попытавшись пошевелить пальцами в случае раны на руке или проверить, двигается ли ваша нога в случае раны на ноге. Если движение затруднено, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины для получения лечения. При такой большой травме точно не стоит ждать следующего дня, чтобы обратиться к врачу», - посоветовал врач скорой помощи.
Самое главное после укуса собаки - очистить рану
«Самое главное после укуса собаки - очистить рану. Это делается в больнице в первую очередь, но небольшие раны от укусов можно очистить и дома», - продолжила доктор Мяэметс.
Мяэметс отмечает, что если след от укуса собаки не превышает одного сантиметра, края раны не открыты и на поверхности кожи имеется только ссадина, то нет необходимости вызывать скорую помощь. «В этом случае каждый сможет самостоятельно очистить рану дома, но для этого необходимо иметь в домашней аптечке антисептик, пластыри разных размеров и бинты», - сказала она.
«Очистить небольшую рану в домашних условиях можно так: сначала промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и закрыть чистым пластырем или бинтом. Рану необходимо очистить немедленно или как можно скорее, а не ждать до вечера», - проинструктировала доктор Мяэметс.
«В последующие дни также стоит следить за заживлением небольшой раны от укуса. При появлении покраснения или отека следует обратиться к семейному врачу, который осмотрит рану и определит необходимость антибактериального лечения», - объяснила она.
Также в случае укуса собаки необходимо проверить, сделана ли у вас прививка от столбняка. «Вакцина против столбняка действует в течение десяти лет. Поэтому мы спрашиваем пациентов, поступающих в больницу с укусом собаки, сколько времени прошло с момента последней прививки. Если прошло более десяти лет, прививку от столбняка необходимо повторить. При небольших ранах и царапинах прививку от столбняка можно сделать и у семейного врача», - добавила доктор Мяэметс.
По статистике, ежегодно в ITK регистрируется около ста случаев укусов собак. Большинство травм, с которыми обращаются в больницу, вызваны игрой, натягиванием поводка или напрыгиванием во время прогулки.