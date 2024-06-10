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Барбос

Что делать, если укусила собака?

rus.postimees.ee
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Злая собака. Иллюстративное фото
Злая собака. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Если рана от укуса собаки больше одного сантиметра, необходимо обратиться в ближайшее отделение экстренной медицины или вызвать скорую помощь по телефону 112. В случае небольшой раны или царапины, полученной в результате укуса, необходимо как можно скорее обработать поврежденное место, используя домашние средства первой помощи.

По словам Кристийны Мяеметс, руководителя центра экстренной медицины ITK, особенно критически необходимо реагировать в тех случаях, когда после укуса собаки остается большая открытая рана.

«Такую большую рану необходимо быстро очистить, наложить швы и начать курс антибиотиков. Если нет возможности немедленно обратиться в больницу самостоятельно, стоит вызвать скорую помощь», - сказала она.

«Еще одна серьезная опасность при собачьем укусе заключается в том, что она может повредить сухожилия, которые играют решающую роль в движении человека. Проверить возможное повреждение сухожилий можно, попытавшись пошевелить пальцами в случае раны на руке или проверить, двигается ли ваша нога в случае раны на ноге. Если движение затруднено, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины для получения лечения. При такой большой травме точно не стоит ждать следующего дня, чтобы обратиться к врачу», - посоветовал врач скорой помощи.

Самое главное после укуса собаки - очистить рану

«Самое главное после укуса собаки - очистить рану. Это делается в больнице в первую очередь, но небольшие раны от укусов можно очистить и дома», - продолжила доктор Мяэметс.

Мяэметс отмечает, что если след от укуса собаки не превышает одного сантиметра, края раны не открыты и на поверхности кожи имеется только ссадина, то нет необходимости вызывать скорую помощь. «В этом случае каждый сможет самостоятельно очистить рану дома, но для этого необходимо иметь в домашней аптечке антисептик, пластыри разных размеров и бинты», - сказала она.

«Очистить небольшую рану в домашних условиях можно так: сначала промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и закрыть чистым пластырем или бинтом. Рану необходимо очистить немедленно или как можно скорее, а не ждать до вечера», - проинструктировала доктор Мяэметс.

«В последующие дни также стоит следить за заживлением небольшой раны от укуса. При появлении покраснения или отека следует обратиться к семейному врачу, который осмотрит рану и определит необходимость антибактериального лечения», - объяснила она.

Также в случае укуса собаки необходимо проверить, сделана ли у вас прививка от столбняка. «Вакцина против столбняка действует в течение десяти лет. Поэтому мы спрашиваем пациентов, поступающих в больницу с укусом собаки, сколько времени прошло с момента последней прививки. Если прошло более десяти лет, прививку от столбняка необходимо повторить. При небольших ранах и царапинах прививку от столбняка можно сделать и у семейного врача», - добавила доктор Мяэметс.

По статистике, ежегодно в ITK регистрируется около ста случаев укусов собак. Большинство травм, с которыми обращаются в больницу, вызваны игрой, натягиванием поводка или напрыгиванием во время прогулки.

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