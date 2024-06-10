Что делать, если укусила собака?

По словам Кристийны Мяеметс, руководителя центра экстренной медицины ITK, особенно критически необходимо реагировать в тех случаях, когда после укуса собаки остается большая открытая рана.

«Такую большую рану необходимо быстро очистить, наложить швы и начать курс антибиотиков. Если нет возможности немедленно обратиться в больницу самостоятельно, стоит вызвать скорую помощь», - сказала она.

«Еще одна серьезная опасность при собачьем укусе заключается в том, что она может повредить сухожилия, которые играют решающую роль в движении человека. Проверить возможное повреждение сухожилий можно, попытавшись пошевелить пальцами в случае раны на руке или проверить, двигается ли ваша нога в случае раны на ноге. Если движение затруднено, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины для получения лечения. При такой большой травме точно не стоит ждать следующего дня, чтобы обратиться к врачу», - посоветовал врач скорой помощи.

Самое главное после укуса собаки - очистить рану

«Самое главное после укуса собаки - очистить рану. Это делается в больнице в первую очередь, но небольшие раны от укусов можно очистить и дома», - продолжила доктор Мяэметс.