ФОТО Департамент изъял у владельца 21 собаку

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кэрол Лауримаа, были изъяты все собаки, которые находились у владельца.

«Изъятие животных - это крайняя мера, которая применяется только в том случае, если, по мнению департамента, жизни или здоровью животных угрожает опасность, в связи с чем невозможно оставить их на попечение нынешнего владельца», - объяснила Лауримаа.

Изъятая собака породы чау-чау. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

Согласно действующему закону, только PTA имеет право осматривать и отчуждать животных, а также выносить предписания владельцу.

В общей сложности 33 собаки были изъяты у владельцев на прошлой и этой неделе. «Сегодня мы изъяли у владельца 21 собаку, которые будут осмотрены и вылечены. Производство о проступке в отношении владельца продолжается», - добавила она.

Все животные будут доставлены в приют, где их вылечат и обеспечат все необходимые меры по уходу за ними.

PTA благодарит сотрудников Департамента полиции и погранохраны за обеспечение порядка на месте.

Если вы заметите, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, пожалуйста, сообщите об этом в PTA по адресу vihje@pta.agri.ee.