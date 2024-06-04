ФОТО Неожиданное решение: Тартуская тюрьма пришла на помощь бездомным кошкам

Перевод: Павел Соболев

«Кошки из Pesaleidjа живут у нас уже два месяца, и пока мы можем сказать о них только положительное», - сказала социальный работник Тартуской тюрьмы Айрике Йыэсаар в программе Hommikuraadio на Radio Kuku.

По словам Йыэсаар, утром и вечером заключенные проводят в кошачьей комнате по полтора часа, и там много занятий для осужденных, потому что кошачью комнату нужно убирать, а кошек - кормить и поить. Кроме того, заключенным поручено играть с кошками и общаться с ними.

По утверждению Йыэсаар, в кошачьей комнате могут работать заключенные, которые к этому мотивированы и хорошо себя ведут. Прежде чем допустить их в кошачью комнату, психолог также оценивает их пригодность к этому занятию. «Они молодцы и преуспеют с уходом за кошками», - добавила Йыэсаар.

В кошачьей комнате Тартуской тюрьмы живут шесть кошек, которые дольше всех ждали своего дома в кошачьей комнате НКО Pesaleidja в Таллинне, и одна из них, по кличке Кейсринна, например, ждет дома уже четыре года. По словам Йыэсаар, у многих кошек было тяжелое прошлое и они видели уличную жизнь, поэтому на самом деле у них много общего с заключенными.

«Я считаю, что кошки в нашей тюрьме живут как королевские животные: заключенные, которые работают с кошками, действительно о них заботятся», - хвалит заключенных Йыэсаар.

Под присмотром заключенных кошки стали намного смелее, и Йыэсаар надеется, что вскоре они обретут новый дом.