ФОТО Питомец ищет новый дом: хозяин хотел усыпить 9-летнего кота, но ветеринары отказались это делать

Перевод: Павел Соболев

«Однако Мату настолько запал в душу врачей клиники, что они решили спасти ему жизнь. Вместе с клиникой мы оплатили счет Мату за лечение и привезли его в наш кошачий салон», - пишет в соцсетях волонтер Cats Help о том, как Мату все-таки удалось избежать усыпления.

Мату уже два месяца ждет своего нового дома, но то, что ему приходится делать это в клетке, по-настоящему печалит. «В кошачьей комнате мы больше не осмеливаемся выпускать его из клетки, потому что не можем рисковать тем, что кот может снова заболеть, кроме того, когда он содержался открыто, он также имел тенденцию драться с другими кошками», - добавил волонтер.

По словам волонтеров, в общении с людьми Мату - чрезвычайно дружелюбный, милый и игривый кот, у которого впереди еще полжизни.

Мату ждет желающих посетить его в кошачьей комнате Cats Help в Нымме. Предложить Мату помощь или настоящий дом можно здесь.