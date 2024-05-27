Ситуация вышла из-под контроля: кошке Харлетте пришлось делить квартиру с 27 другими четвероногими

«Харлетта никогда не выходила на улицу, поэтому и не просится туда. Прожив всю жизнь вместе с другими кошками, она прекрасно ладит со всеми питомцами в приюте», - пишет Varjupaikade MTÜ.

Хотя Харлетте около двух лет, выглядит она намного моложе. Она больше не вырастет, поэтому и новый дом не обязательно должен быть очень большим. Ей просто нужно место, где она сможет свернуться клубочком и поспать или поиграть с игрушками.