В Tiktok стало вирусным душераздирающее видео о кошке, которую спустя прожитых вместе 14 лет бросила семья.
ВИДЕО ⟩ Хозяева сдали в приют 17-летнюю кошку. Но на этом ее несчастья не закончились
«Ее хозяевам пришлось переехать, и они просто привезли ее к нам», - написали сотрудники приюта в видео о кошке, которую внезапно бросили владельцы. Пользователи Tiktok были поражены увиденным и не могли понять, как можно так отказаться от своего домашнего любимца.
Еще печальнее тот факт, что это был не последний раз, когда кошка по имени Дейзи потеряла дом. Дело в том, что Дейзи, которая сейчас находится в приюте в штате Иллинойс в США, после предательства прежних хозяев нашла новый дом, но новый хозяин заболел, и животному пришлось вернуться в приют.
@p.a.w.s._of_tinley_park Meet out Sweet Senior Daisy, a 17 1/2 year old declawed girl. She is calm, sweet, and loving. Daisy has kidney disease and requires a prescription diet.#seniorcat #daisy #whatwasimadefor #adoptdontshop #furever #tabbycatsoftiktok ♬ what was I made for? - Instrumental - Wheeler
У пожилых кошек в приютах мало шансов найти новый дом, поскольку у них могут быть проблемы со здоровьем, и поэтому они требуют больше заботы и внимания, чем обычно. У Дэйзи почечная недостаточность, поэтому ей приходится соблюдать специальную диету.
Каждый год в приюты в США попадают 6,3 миллиона животных.