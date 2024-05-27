ВИДЕО Хозяева сдали в приют 17-летнюю кошку. Но на этом ее несчастья не закончились

«Ее хозяевам пришлось переехать, и они просто привезли ее к нам», - написали сотрудники приюта в видео о кошке, которую внезапно бросили владельцы. Пользователи Tiktok были поражены увиденным и не могли понять, как можно так отказаться от своего домашнего любимца.

Еще печальнее тот факт, что это был не последний раз, когда кошка по имени Дейзи потеряла дом. Дело в том, что Дейзи, которая сейчас находится в приюте в штате Иллинойс в США, после предательства прежних хозяев нашла новый дом, но новый хозяин заболел, и животному пришлось вернуться в приют.

У пожилых кошек в приютах мало шансов найти новый дом, поскольку у них могут быть проблемы со здоровьем, и поэтому они требуют больше заботы и внимания, чем обычно. У Дэйзи почечная недостаточность, поэтому ей приходится соблюдать специальную диету.

Каждый год в приюты в США попадают 6,3 миллиона животных.