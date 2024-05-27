Вчера, 26 мая, в районе поселка Рыуге в объектив камеры местного жителя попала рысь. Животное стояло у дороги несколько минут и позировало проезжающим водителям.
ВИДЕО ⟩ Неожиданная встреча: в Вырумаа смелая рысь позировала у дороги
Эстонское общество охотников разместило на своем YouTube-канале видео, на котором рысь разгуливала в Вырумаа средь бела дня.
«Мы ехали с соседнего хутора после празднования дня рождения. Я увидел, как в канаве мелькнула чья-то коричневая голова, но подумал, что это лиса. Я остановил машину и отъехал назад, после чего понял, что это рысь», - пояснил Хенн-Хиллар Калкун.
Рысь не боялась фотокамер и позволила пофотографировать себя. По мнению Хенн-Хиллара, вероятно, это та самая рысь, которую местные жители видели гуляющей в роще Рыуге Сууръярв и рядом с куриными дворами в деревне Сандисуу.