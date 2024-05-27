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Барбос

ВИДЕО Неожиданная встреча: в Вырумаа смелая рысь позировала у дороги

rus.postimees.ee
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Рысь Геттер.
Рысь Геттер. Фото: Inari Leiman

Вчера, 26 мая, в районе поселка Рыуге в объектив камеры местного жителя попала рысь. Животное стояло у дороги несколько минут и позировало проезжающим водителям.

Эстонское общество охотников разместило на своем YouTube-канале видео, на котором рысь разгуливала в Вырумаа средь бела дня.

«Мы ехали с соседнего хутора после празднования дня рождения. Я увидел, как в канаве мелькнула чья-то коричневая голова, но подумал, что это лиса. Я остановил машину и отъехал назад, после чего понял, что это рысь», - пояснил Хенн-Хиллар Калкун.

Рысь не боялась фотокамер и позволила пофотографировать себя. По мнению Хенн-Хиллара, вероятно, это та самая рысь, которую местные жители видели гуляющей в роще Рыуге Сууръярв и рядом с куриными дворами в деревне Сандисуу.

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