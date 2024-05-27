ВИДЕО Неожиданная встреча: в Вырумаа смелая рысь позировала у дороги

«Мы ехали с соседнего хутора после празднования дня рождения. Я увидел, как в канаве мелькнула чья-то коричневая голова, но подумал, что это лиса. Я остановил машину и отъехал назад, после чего понял, что это рысь», - пояснил Хенн-Хиллар Калкун.