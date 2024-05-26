Вс, 26.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Барбос

Прощай, Кактус! Легендарная кошка умерла

Регина Мальк
Copy
Кошка Кактус.
Кошка Кактус. Фото: Maris Sepp

Самая известная кошка Курессааре Кактус, которая много лет встречала гостей замка Курессааре и курзала, умерла. 

Пильви Кару - хозяйка Кактуса - сообщила в социальных сетях, что кошка покинула этот мир 20 мая. Теперь легендарной кошке Курессааре предстоит узнать, есть ли в других мирах такие красивые парки, замки и люди.

Последние семь месяцев Кактус жила тихо и мирно, поскольку страдала тяжелой формой диабета.

Кактус была самой известной кошкой Курессааре, которая на протяжении многих лет встречала гостей замка Курессааре и курзала и позволяла им себя гладить.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх