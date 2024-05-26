Самая известная кошка Курессааре Кактус, которая много лет встречала гостей замка Курессааре и курзала, умерла.
Прощай, Кактус! Легендарная кошка умерла
Пильви Кару - хозяйка Кактуса - сообщила в социальных сетях, что кошка покинула этот мир 20 мая. Теперь легендарной кошке Курессааре предстоит узнать, есть ли в других мирах такие красивые парки, замки и люди.
Последние семь месяцев Кактус жила тихо и мирно, поскольку страдала тяжелой формой диабета.
Кактус была самой известной кошкой Курессааре, которая на протяжении многих лет встречала гостей замка Курессааре и курзала и позволяла им себя гладить.