Кошка, взятая из приюта, смогла прожить в новом доме всего полтора месяца. Причина была удручающей

Вернувшись в приют, Вийу-Тийу прошла медицинское обследование, результаты которого оказались тревожными. За полтора месяца кошка похудела на целый килограмм. Ее в срочном порядке отправили сдавать кровь, и поскольку все показатели были в пределах нормы, назначили УЗИ органов брюшной полости. По словам ветеринара, животное слишком худое.

Сумма в 112,69 евро за анализы крови, хоть и кажется ничтожной, но для приюта представляет собой существенные затраты. Кроме того, ожидается проведение УЗИ брюшной полости, стоимость которого составляет 70 евро.

Так как Вийу-Тийу так быстро сбросила почти треть своего веса, необходимо немедленно выяснить причину и надеяться, что это не представляет угрозу для ее здоровья.

Если вы хотите помочь Вийу-Тийу, можно сделать это следующим образом:

Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро; 900 9025 - стоимость звонка 25 евро; 900 0915 - стоимость звонка 15 евро; 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено! Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 - LHV Pank EE102200221063071211 - Swedbank EE941010220247756220 - SEB EE404204278613732108 - Coop Pank EE351700017003105966 - Luminor Пожалуйста, напишите «VIIU-TIIU» в пояснении к платежу!