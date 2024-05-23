Сотрудники Pesaleidja были очень рады, когда кошка Вийу-Тийу, долгое время жившая в кошачьей комнате, наконец обрела новый дом. К сожалению, счастье было недолгим, ведь всего через полтора месяца кошку привезли обратно.
Кошка, взятая из приюта, смогла прожить в новом доме всего полтора месяца. Причина была удручающей
Вернувшись в приют, Вийу-Тийу прошла медицинское обследование, результаты которого оказались тревожными. За полтора месяца кошка похудела на целый килограмм. Ее в срочном порядке отправили сдавать кровь, и поскольку все показатели были в пределах нормы, назначили УЗИ органов брюшной полости. По словам ветеринара, животное слишком худое.
Сумма в 112,69 евро за анализы крови, хоть и кажется ничтожной, но для приюта представляет собой существенные затраты. Кроме того, ожидается проведение УЗИ брюшной полости, стоимость которого составляет 70 евро.
Так как Вийу-Тийу так быстро сбросила почти треть своего веса, необходимо немедленно выяснить причину и надеяться, что это не представляет угрозу для ее здоровья.
Если вы хотите помочь Вийу-Тийу, можно сделать это следующим образом:
Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите «VIIU-TIIU» в пояснении к платежу!