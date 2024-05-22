Фото Заблудился: в Кристийне во двор частного дома забрел лось

Как рассказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра, в среду в 7:49 центр тревоги получил сообщение, что по Кристийне бегает молодой лось, который заскочил во двор частного дома на улице Лыокесе.

Вероятно, ночью животное заблудилось. Спасатели Лиллекюла отправились на место и огородили зону для обеспечения безопасности людей. Туда же вызывали охотников и ветеринаров, последние усыпили лося.

Заблудившийся лось был весьма спокоен и невозмутим. Фото: Lilleküla päästekomando

Кроме того, для обеспечения безопасности на место прибыли полиция и МуПо. Там же дежурила скорая помощь.

К счастью, процедура усыпления прошла успешно и спасательные работы завершились в 11:53. Охотники отвезли лося обратно в лес.