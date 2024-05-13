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Барбос

Она была больше не нужна: очаровательную кошку выбросили у дверей приюта

rus.postimees.ee
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Милая маленькая кошка Кене недавно была выброшена у дверей приюта для животных Pesaleidja. Сейчас питомец в срочном порядке ищет новый дом.

Для двухлетней кошки внезапное отвержение и неуверенность в будущем вызвали такой сильный стресс, что ее первой реакцией было нападать на всех, включая тех, кто хотел ей помочь.

Однако, находясь на передержке, истинная натура Кене стала проявляться яснее. Она исключительно озорное и чрезвычайно дружелюбное животное, которое любит внимание и никогда не отказывается от игр.

Кене очень маленькая, размером с котенка. Она чипирована, привита и стерилизована. Познакомиться с питомцем можно как в Кейла, так и в Таллинне.

Если вы хотите предложить этому милому животному дом, пишите на электронную почту kertu.jukkum@gmail.com

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