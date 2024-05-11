В Таллинне пройдет марш за освобождение кур из клеток

В сентябре программа Pealtnägija шокировала общество кадрами содержания кур в клетках. Петиция Nähtamatud Loomad о запрете содержания кур в клетках собрала 21 421 дигитальную подпись. Это самая успешная в истории инициатива по защите животных, которая теперь будет передана на обсуждение в Рийгикогу.

«Марш за освобождение кур из клеток» сигнализирует политикам, что общественная поддержка сильна, и запрет на содержание кур в клетках важен.

«Согласно последним опросам общественного мнения, почти 80 процентов жителей Эстонии поддерживают содержание кур вне клеток, и мы рады, что хотим двигаться в направлении отказа от клеток, в котором сейчас сильно отстаем от остальной Европы, - прокомментировала гендиректор Invisible Animals и организатор шествия Кристина Меринг. - Шествие является проявлением доброй воли за то, чтобы ситуация сотен тысяч птиц, страдающих в клетках, не осталась нерешенной, и переход Эстонии на свободный выгул кур состоялся».

«Марш за освобождение кур из клеток» начнется в 13 часов в Таллинне перед кинотеатром Sõprus. Это семейное мероприятие, на которое приглашаются все, кто хочет улучшить условия жизни сотен тысяч птиц.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.