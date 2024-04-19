Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Барбос
Для подписчиков

Фото ⟩ Медведица с тремя медвежатами пришли во двор дома

Кевин Вольтер
Copy

В среду вечером ​​семья, проживающая в Кырвекюла в волости Тапа, наблюдала необычную картину: во дворе хутора внезапно появились три медвежонка и медведица.

Хозяйка хутора Юлле рассказала Virumaa Teataja, что семья смотрела телевизор, когда вдруг за окном были замечены медвежата. «На часах было 20.15, когда мы увидели за окном трех медвежат и их мать вдалеке. У нас нет закрытого двора, и у нас нет собаки, - сказала она. - Медвежата были очень любопытны и практически подошли к окну. Мы не успели так быстро среагировать и сфотографировать. Медведица вдалеке несколько раз вставала на задние лапы и было видно, что она недовольна действиями своих детей».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх