В среду вечером семья, проживающая в Кырвекюла в волости Тапа, наблюдала необычную картину: во дворе хутора внезапно появились три медвежонка и медведица.
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Фото ⟩ Медведица с тремя медвежатами пришли во двор дома
Хозяйка хутора Юлле рассказала Virumaa Teataja, что семья смотрела телевизор, когда вдруг за окном были замечены медвежата. «На часах было 20.15, когда мы увидели за окном трех медвежат и их мать вдалеке. У нас нет закрытого двора, и у нас нет собаки, - сказала она. - Медвежата были очень любопытны и практически подошли к окну. Мы не успели так быстро среагировать и сфотографировать. Медведица вдалеке несколько раз вставала на задние лапы и было видно, что она недовольна действиями своих детей».