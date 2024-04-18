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Барбос

МИЛОЕ ФОТО ⟩ Медведица с четырьмя детенышами позировала на камеру в Лахемаа

Ану Вийта-Неухаус
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Медведица с медвежатами.
Медведица с медвежатами. Фото: Erakogu

В среду вечером ехавшая в деревню Кясму женщина заметила у дороги медведицу с четырьмя медвежатами.

По словам главы клуба охотников Раквере Яана Виллака, обычно у медведиц рождается один-два детеныша, но в последние годы все чаще встречаются пометы с тремя и более медвежатами.

«Это необычно, но и не совсем редкость», - сказал Виллак.

«Если вы хотите испортить настроение охотнику, то спросите, как дела у медведей, - говорит Виллак о численности медведей. - У них все хорошо. Их численность не уменьшается, а только увеличивается. Один детеныш в помете - большая редкость». 

Медведица с медвежатами в Кясму.
Медведица с медвежатами в Кясму. Фото: Erakogu

Когда речь заходит о страхе перед медведями, охотник считает, что лучше бояться, чем сомневаться. «Если охотиться, то животное будет бояться человека, но если охота уменьшится и численность медведей увеличится, то возможны и нападения на людей. Медведь - сильный и быстрый хищник, его в любом случае стоит опасаться», - говорит Виллак.

Охотник говорит, что часто бывает в лесу, но встречи с медведями - нечастое явление. «Я вижу их несколько раз в год. Медведи - осторожные животные. Если у медведя нет потребности, он не подойдет к людям».

Сколько медведей можно будет отстрелить в этом году, станет известно к августу.

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