В понедельник, 15 апреля в районе Копли потерялся семимесячный щенок метиса шарпея Микки.
Помогите найти! ⟩ В Таллинне потерялся щенок Микки, который нуждается в особом лечении
Микки сорвался с поводка на улице Рандла и побежал в сторону Штромки через дворы. Щенок пугливый и нуждается в особом лечении.
Микки - щенок с тяжелой судьбой. В начале марта хозяйка взяла его из приюта, а незадолго до этого ему делали сложную операцию на лапы.
«Ему нужен особый уход и лечение. Мы взяли его не для игр, а для души!» - рассказала Rus.Postimees взволнованная хозяйка.
Щенок чипированный. Хозяйка Микки просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении щенка, позвонить по номеру 5507244.