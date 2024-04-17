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Барбос

Помогите найти! ⟩ В Таллинне потерялся щенок Микки, который нуждается в особом лечении

rus.postimees.ee
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Потерявшийся щенок Микки.
Потерявшийся щенок Микки. Фото: личный архив

В понедельник, 15 апреля в районе Копли потерялся семимесячный щенок метиса шарпея Микки.

Микки сорвался с поводка на улице Рандла и побежал в сторону Штромки через дворы. Щенок пугливый и нуждается в особом лечении.

Потерявшийся щенок Микки.
Потерявшийся щенок Микки. Фото: Личный архив

Микки - щенок с тяжелой судьбой. В начале марта хозяйка взяла его из приюта, а незадолго до этого ему делали сложную операцию на лапы. 

«Ему нужен особый уход и лечение. Мы взяли его не для игр, а для души!» - рассказала Rus.Postimees взволнованная хозяйка.

Щенок чипированный. Хозяйка Микки просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении щенка, позвонить по номеру 5507244.

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