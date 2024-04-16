Сорока с собакой дружили, но их разлучили. Как австралийцы добились воссоединения звезд Instagram

Звезда Instagram, австралийская сорока Молли, вернулась в семью - после шести недель, проведенных «под стражей» (в приюте для диких животных), многотысячной национальной петиции с требованием вернуть Молли хозяевам и личного вмешательства премьер-министра штата.
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«Родителям» Молли - супружеской паре из Квинсленда Джульетт Уэллс и Рису Мортенсен, - выдана специальная лицензия, позволяющая содержать дома диких животных, из-за отсутствия которой сороку и забрали из семьи.
В выданном документе есть раздел, прямым текстом запрещающий супругам получать за счет сороки какую бы то ни было финансовую выгоду.
Свою невероятную популярность птица завоевала в Instagram, где Рис и Джулиет выкладывают любительские фотографии отношений Молли с «лучшей подругой», стаффордширским терьером по кличке Пегги.
Опубликованная там новость о триумфальном возвращении Молли домой только за первые сутки собрала более 150 тыс. лайков и почти 25 тысяч комментариев.
Рис и Джулиет спасли Молли в 2020 году, когда она была еще птенцом. С тех пор она живет в их семье, где есть еще и два четвероногих питомца: терьер Пегги и ее дочь Руби.
Снимки всей троицы регулярно появляются в Instagram, однако с самого начала в комментариях под фотографиями периодически поднимался вопрос о том, насколько австралийская сорока вообще подходит для содержания в неволе, в качестве домашнего животного.
Особо ярые ревнители птичьих прав переадресовали этот вопрос региональным властям, обратившись в министерство штата Квинсленд по окружающей среде, науки и инновациям (Desi) с жалобой.
Чиновники согласились, что сорока «была отловлена из дикой природы незаконно, без разрешения, лицензии или полномочий», и 1 марта конфисковали Молли из семьи.
Осмотревший птицу ветеринар заключил, что она слишком одомашнена и вряд ли сможет выжить в дикой природе. Так Молли оказалась в приюте для домашних животных.
Чтобы рассказать о произошедшем, Рис и Джулиет записали эмоциональное видеообращение к своим подписчикам: «Объясните нам кто-нибудь, почему дикая сорока не может самостоятельно решать, где ей жить и с кем проводить время?»
Видео вызвало в Австралии большой общественный резонанс. Под запущенной петицией властям с требованием вернуть Молли в семью поставили свое имя более 150 тысяч человек.
В ситуацию пришлось вмешаться премьер-министру штата Квинсленд Стивену Майлзу.
Он публично заявил, что возвращение Молли под опеку семьи станет «победой здравого смысла», и призвал соответствующий надзорный орган выдать супругам положенную лицензию. Что в итоге и произошло — как заявили в министерстве, «по итогам многочисленных юридических консультаций».
Хотя Молли и вернулась домой, чтобы сохранить лицензию на ее содержание, Рис и Джулиет теперь строго обязаны соблюдать несколько условий.
Самым сложным из них может оказаться условие «не получать от питомца никакой постоянной коммерческой выгоды».
Дело в том, что издательство Penguin Books Australia уже выпустило книгу о Пегги и Молли, а Рис и Джулиет заказали для подписчиков календари и футболки с изображениями обеих подруг.
Австралийские сороки могут жить до 30 лет и находятся в стране под охраной как жизненно важный элемент австралийской экосистемы. Название птицы выбрано из-за ее внешнего сходства с евразийской сорокой, однако на самом деле близкородственными эти виды не являются.