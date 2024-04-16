Сорока с собакой дружили, но их разлучили. Как австралийцы добились воссоединения звезд Instagram

«Родителям» Молли - супружеской паре из Квинсленда Джульетт Уэллс и Рису Мортенсен, - выдана специальная лицензия, позволяющая содержать дома диких животных, из-за отсутствия которой сороку и забрали из семьи.

В выданном документе есть раздел, прямым текстом запрещающий супругам получать за счет сороки какую бы то ни было финансовую выгоду.

Свою невероятную популярность птица завоевала в Instagram, где Рис и Джулиет выкладывают любительские фотографии отношений Молли с «лучшей подругой», стаффордширским терьером по кличке Пегги.

Опубликованная там новость о триумфальном возвращении Молли домой только за первые сутки собрала более 150 тыс. лайков и почти 25 тысяч комментариев.

Рис и Джулиет спасли Молли в 2020 году, когда она была еще птенцом. С тех пор она живет в их семье, где есть еще и два четвероногих питомца: терьер Пегги и ее дочь Руби.

Снимки всей троицы регулярно появляются в Instagram, однако с самого начала в комментариях под фотографиями периодически поднимался вопрос о том, насколько австралийская сорока вообще подходит для содержания в неволе, в качестве домашнего животного.

Особо ярые ревнители птичьих прав переадресовали этот вопрос региональным властям, обратившись в министерство штата Квинсленд по окружающей среде, науки и инновациям (Desi) с жалобой.