«Несколько дней за ними никто не ухаживал»: сотрудники департамента изъяли 28 кошек из однокомнатной квартиры

По словам представителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия Эгона Пальтса, в департамент поступило сообщение о том, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, так как у информатора возникло подозрение, что уже несколько дней за кошками никто не ухаживал. Сотрудники департамента неоднократно пытались связаться с владельцем животных, но безуспешно.

«Хозяин животных не допустил сотрудников правоохранительных органов к кошкам, а поскольку были основания полагать, что жизни и здоровью животных может угрожать опасность, при входе в квартиру были приняты специальные меры в соответствии с законом об общественном порядке. При входе в квартиру стоял сильный запах экскрементов, ими был испачкан пол. На первый взгляд в однокомнатной квартире находились более 20 кошек», - пояснил Пальтс.

Сейчас животные находятся под опекой Центра защиты животных Varjupaikade MTÜ, где им обеспечено все необходимое для их благополучия. По прибытии в приют животных осмотрел ветеринар, где выявили ряд проблем со здоровьем, а у нескольких кошек обнаружили беременность.

Сотрудники департамента напоминают, что на одну кошку должен приходиться как минимум один квадратный метр площади, при этом площадь помещения должна быть минимум пять квадратных метров. Стоит также учитывать, что содержание большого количества кошек в небольшом пространстве может поставить под угрозу их жизнь и здоровье.