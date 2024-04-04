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ВИДЕО ⟩ Грациозный косолапый: смотрите, как медведь крутил бедрами

, редактор портала Lemmik
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Медведь. Иллюстративное фото.
Медведь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock / illustreeriv foto

Наблюдая за животными в лесу с помощью лесной камеры, можно стать свидетелем многих забавных моментов. Зоолог Эгле Таммелехт поделилась кадрами медведя, который исполнил очень грациозные движения.

По словам Таммелехт, лесная камера установлена рядом с так называемым информационным столбом для медведей, где они трутся, оставляя свой запах, и нюхают, какие другие медведи передвигаются по району. Отсюда и такие движения.

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