Наблюдая за животными в лесу с помощью лесной камеры, можно стать свидетелем многих забавных моментов. Зоолог Эгле Таммелехт поделилась кадрами медведя, который исполнил очень грациозные движения.
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ВИДЕО ⟩ Грациозный косолапый: смотрите, как медведь крутил бедрами
По словам Таммелехт, лесная камера установлена рядом с так называемым информационным столбом для медведей, где они трутся, оставляя свой запах, и нюхают, какие другие медведи передвигаются по району. Отсюда и такие движения.