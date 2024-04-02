Осмотр пятимесячной кошки привел в ужас эстонских ветеринаров: к такому никто не был готов

Волонтеры Cats Help попросили немедленно доставить кошку в ветеринарную клинику PetCity Rannamõisa в Таллинне, в которой работает скорая помощь. Там ей сделали экстренное кесарево сечение, и выяснилось, что детеныши в животе кошки уже как три дня были мертвыми.

«Они уже стали разлагаться и отравлять кошку. Тела котят быстро изъяли, кошке поставили капельницу и дали лекарства», - описывают произошедшее добровольцы Cats Help.

Стар. Фото: Cats Help

По их словам, в этой ситуации очень тревожит тот факт, что так сильно пострадавшая кошка еще очень молода, ей максимум пять месяцев. Добровольцы подчеркивыают, что кошек следует стерилизовать уже в таком возрасте. Не надо ждать, так как даже пяти-шести-месячное животное может забеременеть. И дело может закончиться тем, чем бы закончилась эта история, если бы кошка не получила вовремя помощь.

Добровольцы дали кошке имя - Стар, теперь она нуждается в уходе и новом доме. К настоящему моменту Стар стерилизована, некоторое время она еще будет получать ветеринарную помощь, после чего будет готова познакомиться с новыми хозяевами.

Однако на этом просьбы о помощи не закончились. В тот же день в Cats Help поступило еще одно сообщение, на этот раз из Таллинна, в котором говорилось о том, что кот, которого в марте прошлого года изъяли у недобросовестных заводчиков, вновь в беде.

«Поскольку в новом доме Пепе не поладил с другим котом и из-за этого стал испытывать стресс, у него возникли проблемы с мочевым пузырем. Хозяин заплатил за его лечение уже тысячи евро, но проблема оставалась. Мы решили взять кота под свою опеку, но через пару дней после переезда у Пепе случился откат, он начал мочиться кровью и впал в апатию», - рассказали в Cats Help.

Пепе. Фото: Cats Help

Кота отвезли в ветеринарную клинику и, согласно первоначальному прогнозу, лечение может стоить около 1000 евро. Если лечение в клинике продлят, сумма увеличится. За лечение двух кошек необходимо заплатить 2000 евро.

Реквизиты для пожертвований:

CATS HELP MTÜ

SWEDBANK: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

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Также можно сделать звонок и пожертвовать на лечение кошек:

900 0020 - цена звонка составляет 5 €

900 0001 - цена звонка составляет 10 €

900 0021 - цена звонка составляет 25 €