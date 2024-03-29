В четверг, 28 марта, на пляже Локса был замечен тюлень.
Видео ⟩ Загорал на солнышке: читатель заснял на пляже необычного гостя
Автор присланного в редакцию Rus.Postimees видео сообщил, что тюлень лежал и загорал на солнышке на пляже Локса.
«Увидел меня с собакой и побежал в воду», - добавил он.
Как себя вести при встрече с тюленем?
1. Не подходите близко к животному.
2. Не трогайте тюленя. Животное, почуяв опасность, может укусить! Укус тюленя может быть опасен.
3. Не загоняйте тюленя в воду. Тюлени – не рыбы! Они дышат легкими. Суша для тюленей – место отдыха и размножения. Загнав тюленя в воду, вы лишите его возможности отдохнуть и набраться сил, что может привести к гибели.
4. Не трогайте тюлененка и не пытайтесь перенести его в «укромное» место – там его не найдет мать!