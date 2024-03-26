Страшное зрелище ⟩ Очаровательное животное выпало из клюва чайки и приземлилось прямо во дворе детского сада

«Отзывчивые сотрудники немедленно связались с нами и доставили несчастное животное нашему волонтеру», - сообщило общество в соцсетях.

Из-за состояния задних лап первоначально предполагалось, что у животного травма позвоночника. Рентген, сделанный в Клинике скорой помощи животным, не выявил перелома, но поскольку кости столь крохотного животного еще не развились, по мнению защитников животных, нельзя исключать, например, смещение диска, которое просто пока не видно.

Меню чайки разнообразно, оно включает рыбу, беспозвоночных, падаль и различные отходы, а также яйца и молодняк других птиц.

Травмированный зайчонок, который упал во двор детского сада. Фото: Eesti metsloomaühing

Эстонское общество дикой природы напоминает:

Зайчонок, найденный в одиночестве, обычно в порядке. Большую часть дня они проводят одни, неподвижно, в том месте, где мать их спрятала после последнего кормления. К сожалению, в городском пространстве выбранные «тайники» могут вызывать сомнения у людей.

Если вы нашли зайчонка и не уверены в ситуации, быстро сфотографируйте его, отойдите и позвоните по номеру 5632 2200.

Никогда не уносите зайчонка домой и никогда не давайте ему (да и любому другому животному) молочные продукты.

Если вы хотите помочь организации, которая спасает животных, вы можете сделать банковский перевод: EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100 SWIFT/BIC: HABAEE2X Пояснение: «Metsloomade abistamiseks»