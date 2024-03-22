Умер самый старый обитатель Таллиннского зоопарка

Утром в пятницу, 22 марта, в Таллиннском зоопарке умер 61-летний гребнистый крокодил по кличке Ванамеэс. Результаты вскрытия показали, что животное умерло от старости.

Гребнистый крокодил Ванамеэс вылупился в 1963 году в Германии в берлинском зоопарке. Он прибыл в Таллиннский зоопарк в 1972 году (тогда зоопарк еще находился в Кадриорге). Ванамеэс был последним обитателем нашего зоопарка, который успел пожить как в Кадриорге, так и в нынешнем зоопарке в Хааберсти. Более 50 лет он приносил радость работникам и гостям зоопарка.

Заботились о Ванамеэсе многие бывшие и нынешние сотрудники зоопарка. Так что некоторым из них удалось создать доверительные отношения с животным. Хотя гребнистый крокодил представляет серьезную угрозу для человека из-за своих размеров, скорости и мощного удара хвостом, сотрудники зоопарка считают, что Ванамеэс был животным с относительно спокойным характером. Он узнавал знакомых ему работников зоопарка по голосу и поведению, а также откликался на свое имя. Более опытные работники настолько хорошо знали его, что понимали нужды Ванамеэса, просто взглянув на него.

Историй о приключениях и характере крокодила множество. «В памяти работников зоопарка легендарное животное будет жить еще долго. Спи спокойно, Ванамеэс!» - попрощались сотрудники Таллиннского зоопарка.