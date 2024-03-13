В Таллиннском приюте для животных произошло то, к чему никто не был готов

Но у этой истории счастливый конц, так как доставленный в приют котенок, которого назвали Луна, быстро нашел себе новый дом и наслаждается жизнью в кругу любящих его людей.

«Луна уже месяц живет в новом доме. Все идет хорошо, и котенок привык к нам с первого дня. Он очень энергичный и ласковый. Он хочет быть рядом с людьми, а также тянется к других животных. Он является примером для старшего кота. Все дни он проводит в играх с другой кошкой и собакой. Животные хорошо ладят между собой, как будто всю жизнь жили вместе», - рассказали новые хозяева.