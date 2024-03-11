Видео с лесной камеры ⟩ Еще один косолапый проснулся от зимней спячки

Владелица камеры Кятлин Тяхка поделилась видео в социальных сетях и сказала, что этот медведь - первый в этом году, кто попал в объектив ее камеры после пробуждения.

Интерес к диким животным сопровождал Тяхка всю ее жизнь, вероятно, потому что с детства она ходила в лес с отцом-охотником. Сейчас Кятлин сама является охотницей.

«Интересно наблюдать за тем, что делают животные в лесу и как себя ведут», - сказала женщина. Четыре года назад она купила свою первую лесную камеру.

Ранее в объектив камеры Тяхка попалась редкая семья медведей с четырьмя медвежатами.