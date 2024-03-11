Милая причина, почему весной просыпается больше медведей, чем впадает зимой в спячку

Каково это, когда зимой нет возможности справить нужду, поесть или попить? Медведи знают!

С приходом теплой погоды просыпается от спячки самый крупный хищник наших лесов - бурый медведь. Кое-где их уже поймали на камеру. Некоторых из них заметить можно было уже с конца февраля, а в последние дни появились сообщения и о медведицах с годовалыми медвежатами.

Знаете ли вы, что медведица рожает детенышей в период спячки?

Медведицы вынашивают детенышей более года. Большинство новорожденных совсем крошечные, весом всего полкило, пишет RMK.

Если мышцы и кости человека начинают сокращаться уже через несколько месяцев неподвижного лежания, то, согласно исследованиям, медведь может «выключить» гены, регулирующие метаболические процессы во время сна, и таким образом сохранить свою мышечную и скелетную массу.

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