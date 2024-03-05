Сделай невезучего счастливым!

Он был спасен из белорусской усыпалки (вроде бы приют, но держат в нем очень недолго – если держат вообще), затем вытащен с черной передержки (из более чем тридцати собак выжили только пять), побывал в руках алкоголиков, очень сильно болел и деньги на лечение ему собирали всем миром... Жизнь Валли – как из романа Джека Лондона, а будет ли у этого романа счастливый конец, зависит от нас. Пока что собаке катастрофически не везет.

Валли. Фото: личный архив

В Эстонию, в надежде найти псу хороший дом, его привезли зоозащитники. Многие не знают, но это распространенная практика – совершенно законно вывозить бездомных собак из третьих стран и находить им надежных хозяев в Европе. Многих животных отрывают с руками сразу же, но за год жизни у нас Валли почему-то никто не заметил, да и с передержкой в Нарве ему тоже не повезло: сменив три страны, в итоге он попал к людям, которые его нещадно избивали. Очень грустно и больно осознавать, что пес никому не нужен: ему почти три года, а у него никогда не было собственного дома и любящего хозяина.

Сейчас Валли находится в хороших руках, но это временная передержка, которая по объективным обстоятельствам не может превратиться в его настоящий дом. А пес, в прошлом такой несчастный, изменился до неузнаваемости: стал очень ласковым, веселым, дружелюбным – и ему срочно нужны свои собственные люди, которые полюбят его всем сердцем. Ответная любовь гарантируется.

Валли. Фото: личный архив

Валли крепкого сложения, низкорослый, у него мощные лапки и мягкая плюшевая мордочка, вес – около 30 кг. Он покладистый, очень хорошо обучаемый и многому уже научился, ладит с другими животными. Пожалуйста, если вы подумываете о собаке, обратите на него внимание!

Сейчас он живет в Йыхви, телефон 55923328, Елена Романова. Она ответит на любые вопросы о Валли.